Авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в начале июня
Авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня, об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика 19 мая.
Ранее в этот день авиакомпания получила разрешение от Грузии на прямые рейсы. Red Wings будет оперировать по воздушным маршрутам Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва.
Первой авиакомпанией, которая получила разрешение на прямые рейсы в Грузию, стала «Азимут» — уже сегодня самолет с пассажирами впервые за четыре года отправился из Москвы в Тбилиси.
10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяются.
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