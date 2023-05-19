Реклама
Прямой эфир
Мир
На Тайване указали на «немыслимую цену» бесплатной военной поддержки США
Мир
Мишустин отправится с официальным визитом в Китай
Туризм
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
Общество
Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию
Мир
Британия расширила санкции против России
Происшествия
Украинские военные второй раз за сутки обстреляли Донецк из РСЗО
Общество
Первый самолет вылетел рейсом Москва – Тбилиси спустя почти четыре года
Общество
В Крыму назвали биполярным расстройством «деоккупационные идеи» Зеленского
Происшествия
Рогов сообщил о ранении одного человека при обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Мир
ЕС боится ослабления поддержки США Украины при неудачном контрнаступлении
Мир
На Украине подтвердили личное участие Зеленского в саммите G7 в Японии
Мир
На Украине выразили опасения в связи с давлением Запада на ВСУ перед контрнаступлением
Мир
В Китае 11 человек погибли из-за сорвавшегося со скалы авто

Авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в начале июня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания Red Wings планирует начать полеты в Грузию в первой декаде июня, об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика 19 мая.

Ранее в этот день авиакомпания получила разрешение от Грузии на прямые рейсы. Red Wings будет оперировать по воздушным маршрутам Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва.

Первой авиакомпанией, которая получила разрешение на прямые рейсы в Грузию, стала «Азимут» — уже сегодня самолет с пассажирами впервые за четыре года отправился из Москвы в Тбилиси.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяются.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023