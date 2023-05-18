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В Грузии заявили об ожидании роста туристического потока из России летом

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Фото: РИА Новости/Леван Авлабрели
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В Грузии ожидают роста туристического потока из России предстоящим летом. Об этом председатель Ассоциации рестораторов республики Шота Бурджанадзе заявил в четверг, 18 мая.

«Разумеется, мы ожидаем, что в связи с открытием прямых рейсов будет большой поток туристов», — сказал он в беседе с ТАСС.

Он отметил, что российскому населению открывается окно для приезда в Грузию, дополняет RT.

«Соответственно, будет большой интерес со стороны российских туристов. Я уверен, что самолеты, которые прилетят, будут полными. Также комфортным будет путешествие для грузинских граждан, проживающих в России», — заключил Бурджанадзе.

Первым делом — самолеты: к чему приведет оттепель в отношениях России и Грузии
19 мая между странами возобновится авиасообщение

16 мая на сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways открылась продажа билетов в Москву. Прямые рейсы будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю, сообщается на сайте kp.ru.

Также сообщалось, что российская авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая с частотой семь рейсов в неделю, передает НСН.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется.

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