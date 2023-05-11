ЕС призвал Грузию не пускать самолеты РФ на свою территорию

Евросоюз призывает Грузию поддерживать антироссийские санкции в сфере авиации и не пускать самолеты РФ на свою территорию. Об этом в четверг, 11 мая, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он указал на то, что Грузия претендует на статус кандидата на присоединение к союзу.

«Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, <…> присоединиться к этим санкциям. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов», — сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию.

Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, первые рейсы из России в Грузию могут запустить до конца месяца.

На сайте российской авиакомпании «Азимут» среди городов назначения уже появился Тбилиси, однако сами рейсы не указаны.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отмена визового режима для граждан государства со стороны РФ является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Грузинский лидер назвала это решение России очередной провокацией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение об отмене визового режима с Грузией было принято исходя из гуманитарных соображений.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.