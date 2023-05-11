Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении республики
Культура
Disney подтвердила работу над сиквелом «Чумовой пятницы»
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Происшествия
ФСБ перехватила около 500 кг наркотиков на границе с Белоруссией
Общество
Москвичам пообещали до +23 градусов на выходных
Интернет и технологии
Маск объявил о запуске зашифрованных сообщений в Twitter
Политика
Политолог предрек сокращение помощи Украине со стороны ряда стран Европы
Спорт
В ОКР напомнили о важности равных прав для фехтовальщиков из России на турнирах
Мир
ЕС намерен потратить €70 млрд на укрепление обороны в ближайшие три года
Мир
27 человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Финляндии
Мир
Боррель озвучил сумму оказанной Киеву помощи со стороны ЕС
Мир
Песков прокомментировал поставки Киеву ракет большой дальности
Мир
В РАН объяснили происхождение «огненных шаров» в небе над Японией

Авиакомпания «Азимут» запустит прямые рейсы в Грузию

Источник: российская авиакомпания «Азимут» запустит прямые рейсы в Грузию
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиакомпания «Азимут» запустит прямые рейсы в Грузию, сообщил источник «Известиям» 11 мая.

На сайте перевозчика среди городов назначения уже появился Тбилиси, однако сами рейсы не указаны.

Накануне президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию.

В Минтрансе уточнили, что перевозчики РФ каждую неделю будут выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Взлетная годность: зачем Россия возобновляет прямые рейсы в Грузию
И почему Москва отменила визы для граждан закавказской страны

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, первые рейсы из России в Грузию могут запустить до конца месяца.

Как отметил Telegram-канал «Авиаторщина», российские авиакомпании смогут выполнять полеты в эту страну пока только на самолетах Superjet 100.

18 января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из РФ в Грузию будут восстановлены.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023