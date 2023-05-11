Российская авиакомпания «Азимут» запустит прямые рейсы в Грузию, сообщил источник «Известиям» 11 мая.

На сайте перевозчика среди городов назначения уже появился Тбилиси, однако сами рейсы не указаны.

Накануне президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию.

В Минтрансе уточнили, что перевозчики РФ каждую неделю будут выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, первые рейсы из России в Грузию могут запустить до конца месяца.

Как отметил Telegram-канал «Авиаторщина», российские авиакомпании смогут выполнять полеты в эту страну пока только на самолетах Superjet 100.

18 января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из РФ в Грузию будут восстановлены.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.