Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу

Авиакомпания Georgian Airways начнет транзитные полеты из Москвы в европейские страны через Тбилиси. Об этом в четверг, 25 мая, президент компании Тамаз Гаиашвили.

По его словам, эти рейсы появились с возобновлением авиасообщения с Россией.

«Париж и другие направления у нас были, просто сейчас люди могут прилететь в Тбилиси [из Москвы] и улететь дальше», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что пассажиры транзитных рейсов могут провести несколько дней в столице Грузии, после чего вылететь в Париж, Вену или другой город.

Гаишвили добавил, что сейчас из Тбилиси самолеты летают в Милан, Солоники, Ларнаку и другие города.

«Транзитный рейс у нас, как и везде. Через Стамбул, например, то же самое», — уточнил глава авиаперевозчика.

Однако, как такового запуска транзитных рейсов из Москвы в Европу через Тбилиси не было, заметил он.

Ранее в четверг Georgian Airways на своем сайте начала продажу билетов на рейсы из столицы России в Париж и Вену через Тбилиси. Самолет в Париж отправится уже завтра.

Авиарейс из Москвы в Вену запланирован на 28 мая.

Ранее, 22 мая, Госдепартамент США в очередной раз предупредил правительство и частный сектор Грузии о возможном введении против них односторонних санкций из-за возобновления прямого авиасообщения республики с Россией.

11 мая Евросоюз (ЕС) призвал Грузию продолжать поддерживать антироссийские санкции в сфере авиации и не пускать самолеты РФ на свою территорию.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Тогда же были отменены визы для граждан Грузии.

Спустя девять дней самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.