На Украине ввели санкции против Georgian Airways из-за полетов в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в РФ, о чем стало известно 1 июля. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Также Зеленский ввел санкции против более чем 190 физлиц и 290 компаний, в том числе из России.



О том, что Georgian Airways запустит транзитные полеты из Москвы в европейские страны через Тбилиси, стало известно 25 мая. Авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы из столицы России в Париж и Вену через Тбилиси.

Ранее, 22 мая, Госдепартамент США в очередной раз предупредил правительство и частный сектор Грузии о возможном введении против них односторонних санкций из-за возобновления прямого авиасообщения республики с Россией. 11 мая Евросоюз призвал Грузию продолжать поддерживать антироссийские санкции в сфере авиации и не пускать самолеты РФ на свою территорию.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Тогда же были отменены визы для граждан Грузии.

Спустя девять дней самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.