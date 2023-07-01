Маска удивило количество оружия у протестующих во Франции

Американский предприниматель Илон Маск шокирован большим количеством оружия у протестующих во Франции. На эту тему он написал пост 30 июня в Twitter.

«Где они берут всё оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограничено, но оно всё же присутствует», — отметил он.

Бизнесмен предположил, что большая часть оружия была украдена или незаконно ввезена во Францию.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Вечером 30 июня несколько сотен человек собрались на площади Согласия, напротив здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.

Уже в ночь на 1 июля около 80 полицейских получили ранения. Жандармерия арестовала по стране 994 человека.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.