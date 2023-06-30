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В США заявили о кризисе в вооруженных силах из-за нехватки кадров

WP: в Вооруженных силах США наблюдается кризис на фоне нехватки кадров
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Фото: commons.wikimedia.org
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Вооруженные силы США находятся в кризисе, так как на фоне падающего престижа военной службы в армии усиливается кадровый голод. Об этом 30 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материал газеты The Washington Post.

Как пишет издание, около 80% американских новобранцев происходят из семей военных и приходят в армию благодаря примеру своих родственников. Однако теперь тенденция начала меняться, что не способствует притоку пополнения в воинские части.

«Авторитеты молодежи не советуют идти в армию. Матери, отцы… тренеры и пасторы не считают это хорошим выбором», — цитирует газета экс-главу комитета начальников штабов ВС США Майка Маллена.

Кроме того, в настоящее время в США открыто множество вакансий для выпускников учебных заведений, что еще больше заставляет усомниться в нужности воинской службы. Также по престижу армии ударил из вывод американских войск из Афганистана, который начал вызывать у ветеранов боевых действий закономерный вопрос «ради чего это было».

Служить не рад: американским ВС не хватает новобранцев
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Ранее, в январе, член палаты представителей конгресса США Адам Смит во время выступления в институте Брукингса сообщал, что американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на воинскую службу. Причиной набором персонала он назвал два года пандемии коронавируса.

До этого, 15 октября прошлого года, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен заявила о столкновении США экзистенциальной угрозой из-за катастрофического недобора в армию. Иглен уверена, что главным врагом для страны сейчас является собственное население, которое не хочет идти на службу в национальные войска.

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