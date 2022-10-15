В США заявили о грозящей стране угрозе в связи с нехваткой призывников

США столкнулись с экзистенциальной угрозой из-за катастрофического недобора в армию. Это отметила в своей статье обозреватель 19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен.

Специалист отметила, самым грозным врагом для страны сейчас является собственное население, которое не хочет идти на службу в национальные войска.

«Конечно, в наши дни у вооруженных сил США есть много возможных соперников: вспомните о России, Китае, Иране, Северной Корее и многих других государствах. Но самый грозный из ныне существующих врагов Пентагона — это нехватка живой силы для защиты нации», — отметила Иглен.

По ее словам, кризис в данной сфере не собирается отступать. В результате негативной тенденции, когда Пентагон не может набрать достаточное количество новобранцев, армейские службы «разрушительно сжимаются», и новый призыв приходится начинать с еще более жестких позиций.

Эксперт уточнила, что данная проблема в США стоит довольно остро, и никакие полумеры не предотвратят мобилизационный кризис.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что вооруженные силы (ВС) США столкнулись с дефицитом рекрутов, так как всё меньше американцев хотят служить. К концу июня армия набрала 22 тыс. военнослужащих, что на 60% ниже годовой цели. Согласно прогнозам, год может закончиться всего с 445 тыс. военнослужащих, что почти на 40 тыс. меньше, чем численность сил, утвержденная конгрессом. Как отметило агентство Bloomberg, чтобы сохранить превосходство вооруженных сил, Пентагону необходимо переосмыслить то, как он набирает и удерживает войска.

Обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг 24 июля также отмечал, что ВС США испытывают острый недобор в призывниках. Он уточнял, что из-за этого перед руководством Пентагона стоит проблема принятия сложного решения — или о возможности сокращения численности войск, или о переходе на всеобщий воинский обязательный призыв.