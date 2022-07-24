Армия США столкнулась с угрожающей ее существованию нехваткой новобранцев

Вооруженные силы США испытывают острый недобор в призывниках, из-за чего перед руководством Пентагона стоит проблема принятия сложного решения — или о возможности сокращения численности войск, или же перехода на всеобщий воинский обязательный призыв. Об этом написал 24 июля обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг.

«Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана летом 2021 года. Они привели к разрушению имиджа института, который вынужден теперь бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации», — считает журналист.

Автор публикации заявил, что в последние годы американские военные пережили «культурную революцию» и начали говорить «на языке левых», что опасно сблизило их с демократами и привело к уменьшению числа американцев, поступающих на некогда популярную службу.

20 июля агентство Associated Press сообщило, что министерство обороны США намерено сократить численность армии в связи с беспрецедентной нехваткой новобранцев. За два с половиной месяца до конца финансового года, оканчивающегося в сентябре, в армию набрали только 50% от требующегося количества в 60 тыс. солдат.

30 июня также сообщалось, что ВС США столкнулись с проблемой серьезного недобора новобранцев — острее всего этот вопрос стоит для армии и военно-воздушных сил. Ответственные за кадры офицеры Пентагона стараются привлечь молодежь повышенными выплатами, а также снижением планки для приема на службу, в том числе сокращая список заболеваний, из-за которых потенциальный летчик или морпех получает статус «не годен к военной службе».

27 июня телеканал NBC News отметил, что каждое подразделение вооруженных сил США пытается достичь показателей по набору рекрутов в 2022 году. Число тех, кто имеет право поступить на военную службу, сокращается. Всё больше молодых мужчин и женщин выходят в отставку из-за ожирения, употребления наркотиков или судимостей. Внутренний опрос Пентагона показал, что только 9% молодых американцев, имеющих право служить в армии, имели желание поступить на военную службу. Это самый низкий показатель с 2007 года.