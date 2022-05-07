В США рассказали о снижающей боеготовность армии эпидемии ожирения

Эпидемия ожирения в Америке снижает готовность вооруженных сил США к войне, ограничивая количество доступных новобранцев. Об исследовании с такими результатами сообщила 6 мая газета Daily Express.

«Несмотря на усилия правительства и министерства обороны США, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах, и риск для национальной безопасности велик», — сообщила в отчете ученый-диетолог, доктор Сара Полис из Медицинского колледжа Университета Кентукки.

Она пояснила, что это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, а также отражается на количестве кандидатов на повторный призыв, помимо этого потенциально снижает готовность к миссии.

По мнению исследователей, демографический состав учебных полков США, проходящих первоначальную военную подготовку, на данный момент включает больший процент женщин, расовых и этнических групп.

Эти группы, по данным исследования, как правило, сталкиваются с более высоким уровнем ожирения.

«Отсутствие надежного доступа к пище ведет и к психологическим проблемам — постоянному чувству страха и другим. А эти проблемы, в свою очередь, мешают стабильности военных кадров и снижают боеготовность», — объясняется в публикации.

Уточняется также, что начиная с 1960-х годов количество новобранцев, принятых в американскую армию, несмотря на излишний вес, удвоилось в мужском сегменте рекрутов и утроилось в женском.

В сентябре прошлого года американские ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили гены, непосредственно влияющие на набор веса. В общей сложности ученые открыли 293 гена, которые так или иначе влияют на массу тела человека: обнаружено 14 генов, которые приводят к набору веса, и три, способные это предотвратить.