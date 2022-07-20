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В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии

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Фото: flickr.com/The US Army
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Министерство обороны США намерено сократить численность армии в связи с беспрецедентной нехваткой новобранцев. Как пишет 20 июля Associated Press, за два с половиной месяца до конца финансового года в армию набрали только 50% от требующегося количества в 60 тыс. солдат.

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Американские военачальники обеспокоены, что такими темпами к 1 октября недобор среди новобранцев достигнет 25%. Таким образом, вооруженным силам не будет хватать примерно 10 тыс. человек.

По словам генерала Джозефа Мартина, прогнозы на 2023 год выглядят еще более мрачными. Если в текущем году численность войск составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 тыс., то в следующем она и вовсе снизится до 445 тыс. солдат.

8 июля начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл сообщил, что ключевыми направлениями развития вооруженных сил (ВС) страны по итогам вынесенных из конфликта на Украине уроков станут дальнобойные ракеты и модернизация артиллерии.

По информации Defense News, в грядущем 2023 финансовом году на вооружение армии США поступят ракеты Precision Strike Missile (PrSM), артиллерийские системы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) и ракеты Mid-Range Capability (MRC) для поражения вражеских целей на безопасном расстоянии.

30 июня также сообщалось, что ВС США столкнулись с проблемой серьезного недобора новобранцев — острее всего этот вопрос стоит для армии и военно-воздушных сил. Ответственные за кадры офицеры Пентагона стараются привлечь молодежь повышенными выплатами, а также снижением планки для приема на службу, в том числе сокращая список заболеваний, из-за которых потенциальный летчик или морпех получает статус «не годен к военной службе».

27 июня телеканал NBC News отметил, что каждое подразделение вооруженных сил США пытается достичь показателей по набору рекрутов в 2022 году. Число тех, кто имеет право поступить на военную службу, сокращается. Всё больше молодых мужчин и женщин выходят в отставку из-за ожирения, употребления наркотиков или судимостей. Внутренний опрос Пентагона показал, что только 9% молодых американцев, имеющих право служить в армии, имели желание поступить на военную службу. Это самый низкий показатель с 2007 года.

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