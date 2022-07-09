В Пентагоне рассказали об уроках для ВС США после конфликта на Украине

Ключевыми направлениями развития вооруженных сил США по итогам вынесенных из конфликта на Украине уроков станут дальнобойные ракеты и модернизация артиллерии. Об этом пишет 8 июля издание Defense News со ссылкой на начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла.

Он подчеркнул, что в результате наблюдения за проходимой спецоперацией России на Украине армия США выбрала «правильные приоритеты» в своем будущем развитии. Например, стала очевидна важность дальнобойного оружия высокой точности, добавил Макконвилл.

По информации издания, в грядущем 2023 финансовом году на вооружение армии США поступят ракеты Precision Strike Missile (PrSM), артиллерийские системы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) и ракеты Mid-Range Capability (MRC) для поражения вражеских целей на безопасном расстоянии.

Отмечается, что американские войска ведут разработки в области противодействия беспилотникам, так как действия на Украине показали, насколько уязвимы даже самые тяжелобронированные танки против атак БПЛА сверху. Генерал дополнил, что армия США планирует также в ближайшее время разработать новые бронемашины следующего поколения.

Ранее, 30 июня, в Пентагоне сообщили, что летные испытания гиперзвуковой ракетной системы, известной как Conventional Prompt Strike, проходившие на Гавайях, закончились неудачно. Согласно официальному заявлению, неудача связана с проблемами, возникшими после воспламенения.

1 июня, генерал, командующий северным командованием Пентагона Глен Дэвид ВанХерк заявил, что новые виды вооружений, которое разработала Россия, представляют прямую угрозу безопасности США.

30 мая профессор Эндрю Футтер в беседе с газетой Daily Express признал неспособность британской армии перехватывать российские ракеты «Кинжал» По его словам, отсутствие у Великобритании оборонительного вооружения делает страну «чрезвычайно уязвимой и беззащитной в случае нанесения удара».

9 мая зампред правительства РФ Юрий Борисов рассказал, что Россия занимается созданием гиперзвуковых ракет нового поколения. Он отметил, что ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает изобретение. Борисов также сообщил о планах усовершенствовать гиперзвуковой комплекс «Кинжал», а также расширить дальность применения крылатых ракет «Калибр».

22 марта президент США Джо Байден признал неуязвимость этого российского оружия. Он отметил, что «Кинжал» почти невозможно остановить.