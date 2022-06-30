Испытания гиперзвуковой ракеты в США прошли неудачно

Летные испытания гиперзвуковой ракетной системы на Гавайях закончились неудачно, сообщили в Пентагоне. Согласно официальному заявлению, неудача связана с проблемами, возникшими после воспламенения, сообщает агентство Bloomberg.

«Неполадки возникли после воспламенения испытательного образца», — рассказал официальный представитель Пентагона Тим Горман, который, однако, не уточнил, что же именно произошло в ходе испытаний.

В официальном пресс-релизе говорится, что департамент по-прежнему уверен в своих возможностях развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые системы в соответствии с установленными сроками в первой половине 2020-х годов.

«Официальные лица программы инициировали проверку, чтобы определить причину, чтобы сообщить о будущих тестах», — подчеркнул Горман. Он также добавил, что, несмотря на то что департаменту не удалось собрать данные со всего предполагаемого плана полета, информация, собранная в ходе испытания, продвинет разработку вперед.

Это уже вторые неудачные испытания экспериментальной ракетной системы, известной как Conventional Prompt Strike. Во время первого летного испытания в октябре произошел отказ ракеты-носителя, из-за чего ракета не смогла покинуть стартовую площадку. Предполагается, что в будущем Conventional Prompt Strike будет установлена на эсминцах «Зумвальт» и подводных лодках класса «Вирджиния».