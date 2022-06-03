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Пентагон предупредил об угрозе для США вооружений России и Китая

Американский генерал ВанХерк: новое оружие России представляет угрозу для США
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Новые виды вооружений, которое разработала Россия, представляют прямую угрозу безопасности США. С таким заявлением 1 июня выступил перед конгрессом США американский генерал, командующий северным командованием Пентагона Глен Дэвид ВанХерк.

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ВанХерк утверждает, что Россия и Китай развертывают новые средства противостояния в киберпространстве и космосе, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, которые могут «наносить удары по целям в США с нескольких векторов атаки и во всех областях».

«Они (Китай и Россия. — Ред.) готовятся к потенциальному кризису или конфликту с намерением ограничить пространство для принятия решений нашим высшим руководством, подвергая риску важнейшую национальную инфраструктуру, нарушая и задерживая нашу способность проецировать власть с родины и подрывая нашу волю к вмешательству в региональный кризис», — приводятся слова военачальника в материале The Washington Times.

Сочетание ракетных угроз, кибератак и информационной войны для ВанХерка — признак того, что Северное командование Вооруженных сил США (Northcom) стоит «перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории командования». Россия в этой системе вызовов — «главная военная угроза», способность противостоять которой у армии США ослабевает, добавил генерал.

30 мая профессор Эндрю Футтер в беседе с газетой Daily Express признал неспособность британской армии перехватывать российские ракеты «Кинжал» По его словам, отсутствие у Великобритании оборонительного вооружения делает страну «чрезвычайно уязвимой и беззащитной в случае нанесения удара».

9 мая зампред правительства РФ Юрий Борисов рассказал, что Россия занимается созданием гиперзвуковых ракет нового поколения. Он отметил, что ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает изобретение. Борисов также сообщил о планах усовершенствовать гиперзвуковой комплекс «Кинжал», а также расширить дальность применения крылатых ракет «Калибр».

22 марта президент США Джо Байден признал неуязвимость этого российского оружия. Он отметил, что «Кинжал» почти невозможно остановить.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, и поэтому их перехват чрезвычайно затруднен. Отмечается, что ракета летит в атмосфере, что затрудняет ее обнаружение радаром. По заявлениям официальных лиц, перехватить цель, летящую со скоростью 10 Махов и маневрирующую на траектории, — задача для сегодняшних систем ПВО и ПРО практически невыполнимая.

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