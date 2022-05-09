Прямой эфир
Общество
Путин заявил о сражении военных в Донбассе за безопасность Родины
Общество
Более 2 тыс. военных приняли участие в параде Победы во Владивостоке
Общество
В Москве на Красной площади начался парад Победы
Экономика
Мишустин обнулил плату за газ для мемориалов Вечного огня
Общество
Путин указал на нежелание западных стран идти на диалог с Россией
Мир
Борисов рассказал о новых гиперзвуковых ракетах для ударов с земли, воздуха и моря
Общество
Правительство представило президенту РФ предложение по индексации пенсий
Мир
Замглавы МИД РФ предупредил об ответе Москвы при вступлении Финляндии в НАТО
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Мир
Путин назвал единственно верным решением отпор агрессорам на Украине
Общество
В Южно-Сахалинске назовут улицу в честь первого главы ДНР

Борисов рассказал о новых гиперзвуковых ракетах для ударов с земли, воздуха и моря

Зампред правительства России: страна создает гиперзвуковые ракеты для ударов с земли, воздуха и моря
0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия занимается созданием гиперзвуковых ракет нового поколения для разнообразных носителей, чтобы наносить удары с земли, воздуха и моря. Ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает изобретение. Об этом заявил зампред правительства России Юрий Борисов.

Полет «Кинжала»: гиперзвуковые ракеты пополнили дальнюю авиацию
Новый полк ракетоносцев МиГ-31К приступил к выполнению учебно-боевых задач

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — отметил вице-премьер Российской Федерации в понедельник, 9 мая, в интервью «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что такими ракетами будут оснащены модернизированные и перспективные авиационные комплексы, уже начали проводиться испытания на ракетоносцах Ту -22М3М.

Помимо этого, вице-премьер сообщил, что запасов высокоточных ракет и боеприпасов у России достаточно, «чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными Силами России задачи».

«Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах», — заверил Борисов.

Борисов также сообщил о планах усовершенствовать гиперзвуковой комплекс «Кинжал», а также расширить дальность применения крылатых ракет «Калибр».

«Мы продолжаем активно работать над совершенствованием характеристик комплекса «Кинжал», — сказал премьер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что ни одна страна не имеет аналогов российскому «Кинжалу». «Ракету, летящую со скоростью, превышающей скорость звука более чем в 10 раз, и при этом маневрирующую на всей траектории своего полета, действительно невозможно перехватить средствами ПВО-ПРО. Ее высокие боевые характеристики позволяют гарантированно поражать как наземные объекты, в том числе защищенные, так и движущиеся морские цели», — уведомил зампред государства.

Борисов сказал о серьезной модернизации системы информационного обеспечения применения крылатых ракет «Калибр», а это, в свою очередь, уменьшило в несколько раз сроки их подготовки к боевому применению.

«Сейчас идет работа над увеличением дальности применения «Калибра», а также над расширением возможностей взаимодействия с различными средствами целеуправления, в том числе с беспилотниками», — отметил вице-премьер.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. Тогда же президент добавил, что МБР «Сармат», «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро также встанут на боевое дежурство.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания и поэтому их перехват чрезвычайно затруднен. Отмечается, что ракета летит в атмосфере, что затрудняет ее обнаружение радаром. По заявлениям официальных лиц, перехватить цель, летящую со скоростью 10 Махов и маневрирующую на траектории, — задача для сегодняшних систем ПВО и ПРО практически невыполнимая.

19 марта сообщалось о первом испытании «Кинжала» для уничтожения склада с боеприпасами в Ивано-Франковской области. Оно помогло избежать жертв среди мирного населения. Такую оценку дали военные эксперты, отметив эффективность нового уникального российского оружия.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. 24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022