Борисов рассказал о новых гиперзвуковых ракетах для ударов с земли, воздуха и моря

Россия занимается созданием гиперзвуковых ракет нового поколения для разнообразных носителей, чтобы наносить удары с земли, воздуха и моря. Ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает изобретение. Об этом заявил зампред правительства России Юрий Борисов.

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — отметил вице-премьер Российской Федерации в понедельник, 9 мая, в интервью «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что такими ракетами будут оснащены модернизированные и перспективные авиационные комплексы, уже начали проводиться испытания на ракетоносцах Ту -22М3М.

Помимо этого, вице-премьер сообщил, что запасов высокоточных ракет и боеприпасов у России достаточно, «чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными Силами России задачи».

«Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах», — заверил Борисов.

Борисов также сообщил о планах усовершенствовать гиперзвуковой комплекс «Кинжал», а также расширить дальность применения крылатых ракет «Калибр».

«Мы продолжаем активно работать над совершенствованием характеристик комплекса «Кинжал», — сказал премьер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что ни одна страна не имеет аналогов российскому «Кинжалу». «Ракету, летящую со скоростью, превышающей скорость звука более чем в 10 раз, и при этом маневрирующую на всей траектории своего полета, действительно невозможно перехватить средствами ПВО-ПРО. Ее высокие боевые характеристики позволяют гарантированно поражать как наземные объекты, в том числе защищенные, так и движущиеся морские цели», — уведомил зампред государства.

Борисов сказал о серьезной модернизации системы информационного обеспечения применения крылатых ракет «Калибр», а это, в свою очередь, уменьшило в несколько раз сроки их подготовки к боевому применению.

«Сейчас идет работа над увеличением дальности применения «Калибра», а также над расширением возможностей взаимодействия с различными средствами целеуправления, в том числе с беспилотниками», — отметил вице-премьер.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. Тогда же президент добавил, что МБР «Сармат», «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро также встанут на боевое дежурство.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания и поэтому их перехват чрезвычайно затруднен. Отмечается, что ракета летит в атмосфере, что затрудняет ее обнаружение радаром. По заявлениям официальных лиц, перехватить цель, летящую со скоростью 10 Махов и маневрирующую на траектории, — задача для сегодняшних систем ПВО и ПРО практически невыполнимая.

19 марта сообщалось о первом испытании «Кинжала» для уничтожения склада с боеприпасами в Ивано-Франковской области. Оно помогло избежать жертв среди мирного населения. Такую оценку дали военные эксперты, отметив эффективность нового уникального российского оружия.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. 24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

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