Bloomberg сообщило о нехватке рекрутов в армии США

Вооруженные силы (ВС) США столкнулись с дефицитом рекрутов. Всё меньше американцев хотят служить, сообщило 8 августа Bloomberg.

По информации агентства, чтобы достичь показателя в 1,3 млн военнослужащих, ВС США обязаны привлечь около 150 тыс. новобранцев.

«Поскольку до конца финансового года осталось два месяца, Пентагону всё еще не хватает 15% от этой цели. К концу июня армия набрала 22 тыс. военнослужащих, что на 60% ниже годовой цели. Год может закончиться всего с 445 тыс. военнослужащих, что почти на 40 тыс. меньше, чем численность сил, утвержденная конгрессом», — говорится в статье.

Уточняется, что одна из причин таких результатов — ограниченный рынок труда.

Из-за роста показателей ожирения и употребления наркотиков среди молодых людей уменьшается число призывников, пишет сайт kp.ru. Так, число американцев в возрасте от 17 до 24 лет, имеющих право служить, упало на 23%.

«Чтобы сохранить превосходство вооруженных сил, Пентагону необходимо переосмыслить то, как он набирает и удерживает войска», — отмечается в статье.

Обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг 24 июля также отмечал, что ВС США испытывают острый недобор в призывниках. Он уточнял, что из-за этого перед руководством Пентагона стоит проблема принятия сложного решения — или о возможности сокращения численности войск, или о переходе на всеобщий воинский обязательный призыв.

Агентство Associated Press 20 июля сообщило, что американское министерство обороны намерено сократить численность армии из-за нехватки новобранцев.