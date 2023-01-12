В США посетовали на нехватку рекрутов на воинскую службу

Американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на воинскую службу. Об этом в четверг, 12 января, заявил член палаты представителей конгресса США Адам Смит во время выступления в институте Брукингса.

«На данный момент у нас определенно есть проблема с набором персонала, у нас есть план, как с этим справиться, и я думаю, что одна из самых важных вещей, о которой следует помнить, — это самая большая причина, по которой у нас есть проблема с набором персонала, — это два года пандемии», — передают слова Смита портал UrduPoint.

Рекрутеры были лишены возможности пополнения армейских рядов через привлечение в образовательных учреждениях, так как из-за пандемии коронавируса военные вербовщики не посещали средние школы.

По информации из СМИ, чтобы помочь справиться с этой нехваткой персонала, армия США в этом году расширяет свой пилотный проект для подготовки будущих солдат. Курс рассчитанный на желающих, кто по физической подготовке не подходит для военной службе.

Ранее, 15 октября, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен заявила о столкновении США экзистенциальной угрозой из-за катастрофического недобора в армию. Иглен уверена, что главным врагом для страны сейчас является собственное население, которое не хочет идти на службу в национальные войска.