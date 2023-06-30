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Опекунше погибшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера предъявили обвинения

СК: опекунша погибшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера обвиняется в убийстве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Екатеринбурге женщине, которая была опекуном найденного мертвым шестилетнего Далера, предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. Об этом 30 июня сообщает СУ СК России по Свердловской области.

«В ходе расследования женщина была задержана, ей уже предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. <...> По эпизодам истязания и мошенничества женщине также уже предъявлено обвинение», — говорится в сообщении следственного органа в Telegram-канале.

Следствие считает, что официальный опекун Далера Бобиевана на протяжении нескольких месяцев после смерти мальчика получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство.

Следователь ходатайствовал в суде об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

К этому моменту также продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц, которые должны были контролировать воспитание опекаемого ребенка (ч.2 ст.293 УК РФ). Им займутся следователи областного СК. Во время расследования следователи планируют оценить с правовой точки зрения бездействие должностных лиц, ответственных за контроль над опекой мальчика.

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26 июня в Чкаловском районе Екатеринбурга пропал шестилетний Далер. Поиски мальчика продолжались на протяжении трех дней, после чего его тело было найдено в сумке на территории гаражного комплекса того же района. Кадры гаража, в котором нашли ребенка, появились в распоряжении «Известий».

При этом, по данным следствия, смерть Далера наступила несколько месяцев назад, хотя его опекун сообщила о пропаже утром 26 июня. 28-го числа женщина была задержана.

По словам одного из ее бывших воспитанников, она истязала Далера — кусала его и внушала, будто это делал его воображаемый друг.

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