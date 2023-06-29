В СК сообщили о давней смерти пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика
Пропавший шестилетний мальчик из Екатеринбурга найден погибшим. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов 29 июня «Известиям».
«Ранним утром 29 июня в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения мальчика 2017 года рождения, было обнаружено его тело. По данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад», — сказал он.
Причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. Как отмечается, опекун скрыл гибель ребенка от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми.
«И в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее. В связи с изложенным мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки», — добавил Надбитов.
Расследование уголовного дела продолжается. Обстоятельства смерти ребенка тщательно устанавливаются.
Мальчика искали три дня с 26 июня. Как сообщалось тогда, ребенок утром самостоятельно ушел из квартиры дома по улице Симферопольской. По словам его опекуна, у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.
По подозрению в причастности к исчезновению шестилетнего Далера Б. в Екатеринбурге задержали его официального опекуна.