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В СК сообщили о давней смерти пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика

В Екатеринбурге найдено тело пропавшего мальчика, он умер несколько месяцев назад
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Фото: СК РФ
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Пропавший шестилетний мальчик из Екатеринбурга найден погибшим. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов 29 июня «Известиям».

«Ранним утром 29 июня в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения мальчика 2017 года рождения, было обнаружено его тело. По данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад», — сказал он.

Причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. Как отмечается, опекун скрыл гибель ребенка от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми.

«И в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее. В связи с изложенным мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки», — добавил Надбитов.

Расследование уголовного дела продолжается. Обстоятельства смерти ребенка тщательно устанавливаются.

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Мальчика искали три дня с 26 июня. Как сообщалось тогда, ребенок утром самостоятельно ушел из квартиры дома по улице Симферопольской. По словам его опекуна, у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.

По подозрению в причастности к исчезновению шестилетнего Далера Б. в Екатеринбурге задержали его официального опекуна.

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