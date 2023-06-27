Пропавший в Екатеринбурге ребенок имел подозрения на шизофрению

В Екатеринбурге вторые сутки ищут пропавшего шестилетнего мальчика. Об этом сообщает во вторник, 27 июня, Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по городу.

Известно, что мальчик ушел из дома утром 26 июня. Он страдает психическим расстройством, как заявила опекун ребенка, у него был воображаемый друг, который звал совершать его опасные поступки. Психиатры подозревали у него шизофрению, однако точный диагноз пока не установлен. Опекун также уточнила, что мальчик неоднократно пытался бежать из дома, однако «так далеко это никогда не заходило».

Известно, что ребенок покинул дом в черном комбинезоне. Также опознать ребенка можно по походке — мальчик немного подволакивает правую ногу.

В настоящий момент в поисках ребенка участвуют 300 полицейских, волонтеры и добровольцы.

Как уточняется в сообщении, по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Пресс-службой СУ СК РФ по Свердловской области такая информация не обнародована.

Ранее, 22 мая, в Кемеровской области была найдена пропавшая накануне двухлетняя девочка. Информацию о том, что ребенок найден, подтвердили в главке МВД по региону. Сообщалось, что жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.