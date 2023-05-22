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Пропавшую в Кузбассе двухлетнюю девочку нашли на берегу реки живой

«ЛизаАлерт»: пропавшую под Кемерово двухлетнюю девочку нашли живой на берегу реки
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Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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Двухлетнюю Полину, которая пропала в Кемеровской области, нашли на берегу реки в понедельник, 22 мая, сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Дарья Топчий.

«Девочку нашли сотрудники патрульно-постовой службы по задаче, которую поставил наш координатор Денис Кондрашов. Найдена она была в процессе отработки береговой линии совсем рядом с рекой. Девочку уже доставили в штаб, передали медикам. Медики осмотрели ее, мама ребенка увидела», — рассказала она.

Информацию о том, что ребенок найден, подтвердили в главке МВД по региону. Там сообщили, что малышку нашли в 3 км от ее дома на берегу реки Чернушка.

На данный момент жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

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21 мая примерно в 18:00 (14:00 мск) ребенок ушел со двора дома в частном секторе. Девочка гуляла под присмотром бабушки, в то время как мать занималась старшим ребенком. На несколько минут бабушка отвлеклась на домашние дела и вскоре обнаружила, что внучка пропала. В дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому округу обратилась обратилась мать пропавшей.

18 мая в Кузбассе во время прогулки на детской площадке пропали две сестры — двухлетняя Алена Изотова и четырехлетняя Ирина Тузова. Было возбуждено уголовное дело. Как стало известно, девочки воспитывались в многодетной семье, их родители злоупотребляли алкоголем.

В поисках детей были задействованы более 300 человек. Нашли сестер в лесу местные жители, которые выполняли поисковую задачу на квадроциклах

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