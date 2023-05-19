Две сестры пропали в Кемеровской области

Две сестры — 2-летняя Алена Изотова и 4-летняя Ирина Тузова — пропали в поселке Ленинский Яшкинского района Кемеровской области. На их поиски вышли порядка 200 человек. Об этом информирует главное управление МВД по региону 19 мая.

Сестры покинули детскую площадку примерно в 18:00 (14:00 мск) пятницы.

«В них (поисках. — Ред.) принимают участие полицейские, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу, специалисты МЧС, представители администрации, волонтеры поискового отряда, добровольцы из числа местных жителей. Участники осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лесной массив», — говорится в релизе ведомства.

Рост Алены — 75-85 см, была одета в голубую шапку, голубую куртку, голубые колготки и джинсовый сарафан. Рост Ирины — 100-105 см, была одета в зеленую куртку, черные колготки, голубую шапку. Граждан, знающих что-либо о местонахождении девочек, просят обращаться в полицию.

16 мая сообщалось о пропаже девочки возле школы в Москве. По данным «Известий», ребенок подошел к учебному заведению, но не стал заходить, а остался на детской площадке, после чего пропал.