Девочка пропала возле школы в Москве

В Москве волонтеры «Лизы Алерт» и полицейские ищут девочку, пропавшую возле школы утром 16 мая.

По данным «Известий», на занятия школьницу привез водитель ее отца. Она вышла из автомобиля, дошла до входа в учебное заведение, но осталась играть на детской площадке, рассказали дети, видевшие ее в тот день. Затем ребенок пропал. На лавочке у школы нашли только рюкзак девочки.

Девочке на вид 9–10 лет. Она была одета в темно-синие брюки, белую футболку, розовую вязаную кофту, зеленые носки.

Накануне, 15 мая, сообщалось, что в городе Волжском Волгоградской области ищут 12-летнего мальчика. Утром в понедельник ребенок не пришел на занятия в лицей, по месту жительства отсутствует. Мобильного телефона при мальчике не было.