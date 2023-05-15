В Волгоградской области пропал 12-летний мальчик

В городе Волжском Волгоградской области ищут 12-летнего мальчика, сообщила 15 мая пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области в Telegram-канале.

«Утром 15 мая ребенок не пришел на занятия в лицей, по месту жительства отсутствует, его местонахождение неизвестно. Сотового телефона при себе не имеет», — говорится в заявлении.

На момент пропажи мальчик был одет в белую рубашку, бордовый жилет, темно-синие брюки и черные ботинки. Кроме того, у него был рюкзак темно-зеленого цвета.

Рост мальчика — 158 см, мальчик худощавого телосложения, у него русые волосы.

Ранее в этот же день стало известно, что во Владивостоке пропала 19-летняя студентка. В разговоре с «Известиями» сестра девушки уточнила, что та перестала выходить на связь 12 мая. В последнем телефонном разговоре она сказала, что ее кто-то преследует и хочет убить.