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В Екатеринбурге третий день ищут пропавшего шестилетнего мальчика

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Фото: МВД РФ
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В Екатеринбурге третий день ищут шестилетнего Далера. Как сообщили в УМВД, по состоянию на 28 июня полицейские и волонтеры патрулируют район Вторчермета, где пропал мальчик, постепенно расширяя зону поиска.

Также правоохранители проверяют сообщения граждан о похожих детях. Однако пока ни одно сообщение не подтвердилось.

В поисках участвуют волонтеры и кинологический расчет из Челябинска, а также добровольцы из других городов.

Как рассказал «Известиям» руководитель штаба по поиску Далера Максим Минеев, в поисках задействованы 220 волонтеров, спецслужбы, военные и два кинологических расчета.

«На текущий момент обработаны все близлежащие районы в полном объеме: расклейка ориентировок, опросы. Но пока мы не имеем ни одного достоверного свидетельства о нахождении ребенка. В связи с чем штаб продолжает работу в режиме нон-стоп», — сообщил Минеев.

Мальчик пропал 26 июня в Чкаловском районе Екатеринбурга — ребенок утром самостоятельно ушел из квартиры дома по улице Симферопольской. Его отсутствие обнаружили только утром следующего дня, рассказал координатор штаба.

Несовершеннолетний страдает психическим расстройством. Как заявила его опекун, у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.

Рост мальчика — 97 см, худощавого телосложения. У ребенка светло-русые короткие волосы. Был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве — эмблема белого цвета, на левой штанине и спине — надпись белого цвета.

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