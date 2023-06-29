Следователи задержали официального опекуна пропавшего в Екатеринбурге мальчика

По подозрению в причастности к исчезновению шестилетнего Далера Б. в Екатеринбурге задержали его официального опекуна, о чем 28 июня сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

«Были установлены обстоятельства, которые, по имеющимся данным, свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном мальчика», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также известно, что в настоящий момент проводятся необходимые процессуальные действия. Более подробную информацию на данном этапе СК не разглашает.

Мальчика ищут третий день, он пропал 26 июня в Чкаловском районе Екатеринбурга — ребенок утром самостоятельно ушел из квартиры дома по улице Симферопольской. Его отсутствие было замечено лишь утром следующего дня.

Несовершеннолетний страдает психическим расстройством. Как сообщила его опекун, у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.

28 июня издание 66.RU сообщало, что среди подозреваемых в пропаже ребенка был также мужчина, ранее судимый за педофилию. Следствие произвело обыск его жилья.