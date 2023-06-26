Ребенок пропал в Чкаловском районе Екатеринбурга

В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал ребенок. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщило управление Следственного комитета по Свердловской области на своем сайте.

«Утром 26 июня 2023 года малолетний Далер Б., 2017 г.р., ушел из квартиры дома № 21 по улице Симферопольской в Екатеринбурге, после чего информации о его местонахождении не имеется», — уточняет ведомство.

Мальчику на вид 5–6 лет, рост 97 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые короткие. Был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве эмблема белого цвета, на левой штанине и спине надпись белого цвета, сообщило СУ СК приметы разыскиваемого.

Фото: СК РФ по Свердловской области

Сообщается, что мальчик может находиться в микрорайоне Екатеринбурга Вторчермет.

«Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении ребенка, незамедлительно сообщить имеющиеся сведения по телефонам полиции: 356-42-12, 8-999-368-14-61», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 22 мая, в Кемеровской области была найдена пропавшая накануне двухлетняя девочка. Информацию о том, что ребенок найден, подтвердили в главке МВД по региону. Сообщалось, что жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.