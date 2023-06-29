Появились кадры гаража, где было найдено тело пропавшего в Екатеринбурге мальчика
Кадры гаража, в котором нашли тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, появились в четверг, 29 июня, в распоряжении «Известий».
«Отдел криминалистики СУ СК России по Свердловской области. Опечатано в ходе ОМП (осмотра места происшествия. — Ред.) от 29.06.2023. Не вскрывать!» — указано в записке, оставленной на воротах гаража.
Ранее в этот день стало известно, что тело шестилетнего Далера нашли в сумке на территории гаражного комплекса. По данным следствия, он был убит несколько месяцев назад. В пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области уточнили, что история с «пропажей» была подстроена.
Опекун, которая обратилась с просьбой «найти» ее сына, была задержана. Возбуждено уголовное дело. Ранее опекун утверждала, что у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.
Один из бывших воспитанников женщины рассказал, что опекун издевалась над Далером и истязала его.
Обстоятельства случившегося представители МВД и СК устанавливают.
В поисках мальчика были задействованы в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров. Далера искали три дня с 26 июня.