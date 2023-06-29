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Стали известны подробности гибели шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

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Тело пропавшего шестилетнего мальчика нашли в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых 29 июня.

«Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку. По предварительным данным, несовершеннолетний погиб давно», — сказал он.

По его словам, всё это время «разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика». Однако следователи нашли зацепки.

Обстоятельства случившегося представители МВД и СК устанавливают. В поисках мальчика были задействованы в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров, добавил Горелых.

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Мальчика искали три дня с 26 июня. Как сообщалось тогда, ребенок утром самостоятельно ушел из квартиры дома по улице Симферопольской. По словам его опекуна, у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.

По подозрению в причастности к исчезновению шестилетнего Далера Б. в Екатеринбурге задержали его официального опекуна.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил, что, по данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад. Он также дал указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.

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