Опекун истязала найденного мертвым мальчика из Екатеринбурга

Опекун издевалась над шестилетним Далером Бобиевым, которого нашли мертвым в Екатеринбурге. Об этом 29 июня рассказал «Известиям» один из бывших воспитанников женщины.

По его словам, она кусала Далера и внушала ему, что это делает воображаемый друг по имени Костя. Женщина также регулярно истязала мальчика другими способами.

Накануне стало известно, что тело шестилетнего Далера нашли в сумке на территории гаражного комплекса. По данным следствия, он был убит несколько месяцев назад. В пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области уточнили, что история с «пропажей» была подстроена.

Опекун, которая три дня назад обратилась с просьбой «найти» ребенка, была задержана. Возбуждено уголовное дело. Ранее она утверждала, что у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.

Биологическая мать Далера рассказала, что не видела его шесть лет, так как была лишена родительских прав из-за употребления алкоголя. Это ее второй погибший ребенок.

Обстоятельства случившегося представители МВД и СК устанавливают.

В поисках мальчика были задействованы в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров. Далера искали с 26 июня.