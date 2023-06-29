Биологическая мать убитого в Екатеринбурге мальчика не видела его шесть лет

Биологическая мать пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева Ольга рассказала в беседе с «Известиями», что это уже второй ее ребенок, который погиб.

По словам Ольги, она не видела Далера шесть лет, фактически с момента его рождения. Смерть сына, по словам самой женщины, ее не интересует, так как она лишена родительских прав на него.

«Я знаю, что он проживал в Екатеринбурге. Значит, его нашли мертвым, да?.. Второй у меня сын погиб. Я лишена (Родительских прав. — Ред.) за пьянку, я и не лезу», — рассказала Ольга.

Однако, как выяснилось, с женщиной проживает ее 15-летняя дочь Дарья. Как призналась Ольга, она оставила ее «при себе», так как в таком возрасте, по ее мнению, девочка может «дать отпор в случае чего».

Ранее в этот день стало известно, что тело шестилетнего Далера нашли в сумке на территории гаражного комплекса. По данным следствия, он был убит несколько месяцев назад. В пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области уточнили, что история с «пропажей» была подстроена.

Опекун, которая обратилась с просьбой «найти» ее сына, была задержана. Возбуждено уголовное дело. Ранее опекун утверждала, что у мальчика был воображаемый друг, который звал его совершать опасные поступки.

Обстоятельства случившегося представители МВД и СК устанавливают.

В поисках мальчика были задействованы в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров. Далера искали три дня с 26 июня.