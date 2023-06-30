Во Франции в третью ночь протестов арестовали более 400 человек

Более 400 арестов произвели во Франции в третью ночь протестов. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники из окружения министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.

«По меньшей мере 421 человек был арестован во Франции прошлой ночью», — передает издание.

Кроме того, по данным канала, из этого числа 242 ареста были произведены в столичных департаментах полиции.

Ранее, 29 июня, Дарманен сообщал, что в ходе беспорядков во Франции полиция задержала более 100 человек. Также сообщалось, что в ряде регионов страны в связи с погромами протестующих был задействован спецназ.

Этой ночью массовые беспорядки из пригородов Парижа добрались до столицы Франции. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия протестов — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции отметили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

В ночь на 29 июня была предпринята попытка устроить побег заключенных из тюрьмы французского Френе. Изначально здание тюрьмы обстреляли фейерверками. Через несколько минут десятки людей в капюшонах в черной одежде попытались ворваться на территорию для призыва заключенных к побегу.