В Киеве осквернили памятники партизанам времен Великой Отечественной войны

Вандалы облили краской монументы, установленные в Киеве в честь партизан времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило издание «Страна» в своем Telegram-канале.

На опубликованных фото заметны оскорбительные надписи на бюстах. По информации издания, пострадали памятники партизанам в парке Партизанской славы Дарницкого района Киева. Ущерб нанесен в том числе бюсту командира партизан, дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака.

Ранее были зафиксированы многочисленные случаи осквернения памятников на территории Украины. В частности, в январе 2023 года неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Кривом Роге. Такие инциденты происходили и в других городах Украины — в Киеве, Харькове, Полтаве.

Власти стремятся узаконить снос памятников. В январе 2023 года в Верховную раду Украины направили законопроект, направленный на дерусификацию, который должен узаконить борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина» и уменьшить влияние российских нарративов. В декабре 2022 года в городе Черновцы на юго-западе Украины демонтировали последний памятник Пушкину.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Власти проводят политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». В последнее время эта тенденция усилилась: только в июне 2023 года в Киеве снесли памятник советской разведчице Зое Космодемьянской, демонтировали бюст космонавта Юрия Гагарина, на западе Украины за день сносу подверглись шесть памятников советским солдатам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.