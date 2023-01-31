В Харькове закрасили мурал с изображением Пушкина

Мурал с изображением российского поэта и писателя Александра Пушкина закрасили в центре Харькова. Об этом 31 января сообщило украинское интернет-издание «Страна».

Изображение писателя было нанесено на стену кафе «Львовские круассаны» на улице Пушкинской. Мурал облили красной краской, а затем закрасили полностью, это произошло несколько дней назад.

Улица Пушкинская находится в центре Харькова. В июне прошлого года мэр Харькова Игорь Терехов отказался переименовывать улицу и станцию метро, названные в честь поэта.

Ранее, 28 января, сообщалось, что в селе Беленченковка Полтавской области Украины решили демонтировать памятник Пушкину. После сноса монумент передадут на временное хранение в Гадячский историко-краеведческий музей.

17 января неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Кривом Роге. Монумент был разрисован синей краской.

В начале января министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что на рассмотрении Верховной рады находится законопроект, направленный на дерусификацию, который должен узаконить борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина».

31 декабря в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник Пушкину. Вандалы желтой и красной красками нанесли надписи «снеси», «памятник культурной экспансии» и «палач».

В конце декабря в украинском городе Черновцы демонтировали бюст Пушкина. Скульптура была снята с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра. Его переместили в складское помещение театра.

За несколько дней до этого, 23 декабря, в Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину. Изначально в городе было установлено два памятника поэту, первый снесли еще в ноябре.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.