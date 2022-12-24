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В Полтаве осквернили памятники Ватутину и Зыгину

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Фото: commons.wikimedia.org/Gerbilin
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В Полтаве вандалы осквернили памятники русскому генералу Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, обрисовав монументы красной краской. Об этом 24 декабря сообщило местное издание «Полтавщина».

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«Неизвестные обрисовали красной краской памятники Зыгину и Ватутину», — сообщает издание.

Отмечается, что полиция проверяет обстоятельства происшествия. Коммунальные службы решают вопрос о дальнейших действиях.

Также по информации издания, депутаты горсовета не поддержали проект о демонтаже памятников поэту и писателю Александру Пушкину, Герою Советского Союза, генералу Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину.

Накануне в городе Черновцы на юго-западе Украины демонтировали последний памятник Пушкину.

Ранее, 16 декабря, в Днепропетровске был снесен памятник Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что памятники, связанные с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

10 декабря в Одессе на Аллее Славы неизвестные разбили один из мемориалов российским городам-героям. Судя по повреждениям, гранитную часть мемориала разбили с помощью кувалды.

Памятник Суворову 1 декабря демонтировали в городе Измаиле Одесской области. За день до этого городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос монумента.

До этого, 25 ноября, стало известно, что вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай после заседания сессии сообщил, что надписи на памятнике смоют.

В тот же день сообщалось, что памятник императрице Екатерине II в Одессе после демонтажа планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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