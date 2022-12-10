В Одессе разбили один из мемориалов городов-героев России

В Одессе на Аллее Славы неизвестные разбили один из мемориалов российским городам-героям. Об этом 10 декабря сообщило интернет-издание «Думская».

Судя по повреждениям, гранитную часть мемориала разбили с помощью кувалды.

До этого городские службы упаковали мемориальные доски в черные пакеты для защиты от вандалов.

30 ноября сообщалось, что городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Ранее, 8 ноября, спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук отмечал, что памятник Екатерине II будет демонтирован в ближайшее время. Он уточнил, что четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» отправятся в музей. Он также добавил, что, хоть и сама фигура Екатерины «не имеет никакой художественной ценности», она будет находиться после демонтажа «в безопасном месте».

6 ноября стало известно о начале подготовительных работ по демонтажу памятника Екатерине II. Вокруг него появилось ограждение в виде деревянного забора. Отмечалось, что это было сделано из-за многочисленных нападений на монумент и актов вандализма. Так, например, 2 ноября неизвестные надели на памятник мешок красного цвета, а на руку намотали веревку с петлей.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.