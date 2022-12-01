В Измаиле под Одессой снесли памятник Суворову

Памятник русскому полководцу Александру Суворову 1 декабря демонтировали в городе Измаиле Одесской области.

На кадрах видно, как памятник поднимают, переносят в грузовой контейнер, накрывают тканью и увозят.

Накануне сообщалось, что городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятников российской императрице Екатерине II и Суворову.

В начале ноября вандалы осквернили памятник Суворову в Одессе. Они набросили на него петлю, а на памятник Екатерине II накинули мешок красного цвета.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, демонтируя памятники государственным деятелям, писателям и ученым.