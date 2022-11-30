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Одесский горсовет поддержал снос памятников Екатерины II и Суворову

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Фото: Wikipedia.org
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Одесский городской совет поддержал демонтаж памятников полководцу Александру Суворову и основателям Одессы со скульптурой Екатерины II. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

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За снос памятника основателям проголосовали 43 депутата из 44, еще один не участвовал в голосовании.

Против памятника Суворову высказался 41 депутат, трое не стали голосовать.

Отмечается, что после демонтажа изваяния будут перенесены.

25 ноября сообщалось, что памятник императрице Екатерине II в Одессе после демонтажа планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.

Ранее, 8 ноября, спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук отмечал, что памятник Екатерине II будет демонтирован в ближайшее время. Он уточнил, что четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» отправятся в музей. Он также добавил, что, хоть и сама фигура Екатерины «не имеет никакой художественной ценности», она будет находиться после демонтажа «в безопасном месте».

6 ноября стало известно о начале подготовительных работ по демонтажу памятника Екатерине II. Вокруг него появилось ограждение в виде деревянного забора. Отмечалось, что это было сделано из-за многочисленных нападений на монумент и актов вандализма. Так, например, 2 ноября неизвестные надели на памятник мешок красного цвета, а на руку намотали веревку с петлей.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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