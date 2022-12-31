В Киеве осквернили памятник Пушкину

В Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник поэту Александру Пушкину. Об этом 31 декабря сообщило издание «Страна.ua».

Вандалы желтой и красной красками нанесли надписи «Снеси», «Памятник культурной экспансии» и «Палач».

Памятник расположен в парке имени Пушкина в районе Шулявка.

Накануне в Краматорске был демонтирован бюст Пушкина, расположенный в городском парке. От него остался только постамент.

Ранее, 27 декабря, в украинском городе Черновцы также был демонтирован бюст Пушкина. Скульптура была снята с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра. Его переместили в складское помещение театра.

За несколько дней до этого, 23 декабря, в Черновцах также демонтировали последний памятник Пушкину. Изначально в городе было установлено два памятника поэту, первый снесли еще в ноябре.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.