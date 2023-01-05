Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский премьер-министр обозначил приоритеты властей на 2023 год
Мир
В Госдепе возмутились большим количеством дипломатов России в США
Армия
Минобороны рассказало о новых подвигах российских солдат в ходе СВО
Мир
Байден допустил возможность передачи Украине БМП Bradley
Мир
Глава «Энергоатома» призвал Киев силой забрать себе Запорожскую АЭС
Армия
Пушилин сообщил о решении Путина наградить военных из Макеевки
Мир
Экоактивисты облили краской фасад резиденции премьер-министра Франции
Мир
Министры обороны Израиля и США обсудили угрозы со стороны Ирана
Происшествия
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области
Мир
Боевиков в Сирии уличили в подготовке провокации в Идлибе
Мир
Сотни французских предприятий закрылись на фоне энергокризиса
Общество
Замглавы МО и губернатор Самарской области посетили раненых в ДНР бойцов

На Украине решили узаконить «дерусификацию» ради борьбы с Пушкиным

В минкультуры Украины хотят узаконить «борьбу с сотнями названий улиц Пушкина»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Верховную раду Украины направили законопроект, направленный на дерусификацию, который должен узаконить борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина» и уменьшить влияние российских нарративов. Об этом 4 января заявил министр культуры страны Александр Ткаченко.

Язык Киев довел: предоставит ли Украина права нацменьшинствам ради вступления в ЕС
В раде рассматривают документ, смягчающий требования говорить только на мове

«Правительство одобрило закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады, по преодолению последствий русификации. Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году», — цитирует Ткаченко издание «Укринформ».

Согласно данному документу, украинские власти получат возможность в оперативном порядке переименовывать улицы с русскими названиями, а также сносить памятники каким-либо российским деятелям.

Как отметил Ткаченко, этот закон позволит Украине «уйти подальше от Москвы».

Ранее, 31 декабря, в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник поэту Александру Пушкину. Вандалы желтой и красной красками нанесли надписи: «Снеси», «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Памятник расположен в парке имени Пушкина в районе Шулявка.

Накануне в Краматорске был демонтирован бюст Пушкина, расположенный в городском парке. От него остался только постамент.

Ранее, 27 декабря, в украинском городе Черновцы также был демонтирован бюст Пушкина. Скульптура была снята с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра. Ее переместили в складское помещение театра.

За несколько дней до этого, 23 декабря, в Черновцах также демонтировали последний памятник Пушкину. Изначально в городе было установлено два памятника поэту, первый снесли еще в ноябре.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023