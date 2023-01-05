На Украине решили узаконить «дерусификацию» ради борьбы с Пушкиным

В Верховную раду Украины направили законопроект, направленный на дерусификацию, который должен узаконить борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина» и уменьшить влияние российских нарративов. Об этом 4 января заявил министр культуры страны Александр Ткаченко.

«Правительство одобрило закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады, по преодолению последствий русификации. Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году», — цитирует Ткаченко издание «Укринформ».

Согласно данному документу, украинские власти получат возможность в оперативном порядке переименовывать улицы с русскими названиями, а также сносить памятники каким-либо российским деятелям.

Как отметил Ткаченко, этот закон позволит Украине «уйти подальше от Москвы».

Ранее, 31 декабря, в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник поэту Александру Пушкину. Вандалы желтой и красной красками нанесли надписи: «Снеси», «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Памятник расположен в парке имени Пушкина в районе Шулявка.

Накануне в Краматорске был демонтирован бюст Пушкина, расположенный в городском парке. От него остался только постамент.

Ранее, 27 декабря, в украинском городе Черновцы также был демонтирован бюст Пушкина. Скульптура была снята с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра. Ее переместили в складское помещение театра.

За несколько дней до этого, 23 декабря, в Черновцах также демонтировали последний памятник Пушкину. Изначально в городе было установлено два памятника поэту, первый снесли еще в ноябре.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.