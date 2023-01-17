Неизвестные осквернили памятник Пушкину в Кривом Роге

Неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Кривом Роге. Об этом во вторник, 17 января, пишет издание «Первый криворожский».

Памятник был разрисован синей краской.

Ранее, 4 января, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что на рассмотрении Верховной рады находится законопроект, направленный на дерусификацию, который должен узаконить борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина».

Согласно документу, украинские власти получат возможность в оперативном порядке переименовывать улицы с русскими названиями, а также сносить памятники каким-либо российским деятелям.

31 декабря в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник Пушкину. Вандалы желтой и красной красками нанесли надписи «Снеси», «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Монумент расположен в парке имени Пушкина в районе Шулявка.

До этого, 30 декабря, в Краматорске был демонтирован бюст Пушкина, расположенный в городском парке. От него остался только постамент.

27 декабря в украинском городе Черновцы также был демонтирован бюст Пушкина. Скульптура была снята с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра. Ее переместили в складское помещение театра.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.