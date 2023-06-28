Канадский телеканал CBC опубликовал видео с обломками батискафа «Титан»

В Сети опубликовали видео с обломками затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Кадрами в среду, 28 июня, поделился телеканал CBC.

Судно Horizon Arctic доставило в канадский порт Сент-Джонс несколько частей батискафа: его носовую и хвостовую части, а также обломки корпуса. Корабль на протяжении 10 дней работал в районе гибели батискафа у побережья Ньюфаундленда.

«Титан» был построен с использованием углеродного волокна и титана, которые считаются нестандартными материалами для глубоководных аппаратов. Это могло быть причиной аварии.

Группа следователей поднялась на борт для изучения обломков спустя несколько минут после швартовки судна. В настоящее время идет расследование. Бывший канадский следователь Марк-Андре Пуассон сказал, что найденные обломки сыграют важную роль, но подчеркнул, что они не расскажут всей истории.

18 июня примерно спустя 1 час 45 минут после погружения батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, сообщила об исчезновении аппарата.

Обломки батискафа нашли 22 июня после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

25 июня береговая охрана США начала официальное расследование трагедии.