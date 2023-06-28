Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом объяснил отметины на лице Байдена лечением апноэ
Мир
Историк назвал задержание сына Вучича в Косово примером эскалации конфликта
Мир
Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с оружием у консульства США
Мир
Шольц назвал события 24 июня в РФ неожиданностью для разведки ФРГ
Происшествия
Четырехлетний мальчик пропал в Еврейской автономной области
Общество
Путин вышел на встречу с жителями Дербента
Мир
Полиция Косово остановила сына президента Сербии за футболку «Не сдаваться»
Мир
В Госдепе назвали сожжение религиозных текстов неуважительным
Общество
Штраф за плевки в общественных местах ввели в Ярославской области
Туризм
Безвизовые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться с июля
Общество
Пожар на складе с резиной в Ростовской области локализован на площади 400 кв. м
Мир
Лавров провел встречу с послами входящих в G20 стран «мирового большинства»
Туризм
Путин заявил о хороших темпах развития туризма в России

Канадский телеканал CBC опубликовал видео с обломками батискафа «Титан»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети опубликовали видео с обломками затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Кадрами в среду, 28 июня, поделился телеканал CBC.

Судно Horizon Arctic доставило в канадский порт Сент-Джонс несколько частей батискафа: его носовую и хвостовую части, а также обломки корпуса. Корабль на протяжении 10 дней работал в районе гибели батискафа у побережья Ньюфаундленда.

«Титан» был построен с использованием углеродного волокна и титана, которые считаются нестандартными материалами для глубоководных аппаратов. Это могло быть причиной аварии.

Группа следователей поднялась на борт для изучения обломков спустя несколько минут после швартовки судна. В настоящее время идет расследование. Бывший канадский следователь Марк-Андре Пуассон сказал, что найденные обломки сыграют важную роль, но подчеркнул, что они не расскажут всей истории.

Сирена с «Титана»: продолжаются поиски батискафа с туристами
В толще воды раздаются странные стуки

18 июня примерно спустя 1 час 45 минут после погружения батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, сообщила об исчезновении аппарата.

Обломки батискафа нашли 22 июня после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

25 июня береговая охрана США начала официальное расследование трагедии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023