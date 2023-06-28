Полиция Косово остановила сына президента Сербии за футболку «Не сдаваться»

Косовская полиция остановила сына президента Сербии Александра Вучича Данило из-за футболки с надписью «Не сдаваться». Об этом в среду, 28 июня, сообщил портал Koha.

Президент Сербии заявил, что его сын надел эту футболку на Видовдан (национальный праздник Сербии. — Ред.) и прошел в ней через Приштину до Грачаницы. Как отмечают журналисты, Данило надел футболку в знак поддержки соотечественников в Косово, которые страдают от репрессиий Приштины.

«Я поздравляю [премьер-министра Косово] Альбина Курти за его мужество. Он не такой смелый, когда рядом со мной, но ладно», — передает портал слова сербского президента насчет инцидента между его сыном и полицией Косово.

Обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.

14 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.



19 июня в городе Косовска-Митровица прошли протесты против незаконных действий самопровозглашенного правительства Косово. В митинге участвовало несколько тысяч человек, они хотели обратить внимание на драматическое положение этнических сербов, проживающих на территории республики.

Позже, 22 июня, Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти провели раздельные переговоры с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, но отказались совместно обсуждать деэскалацию в Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.