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Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке

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Фото: соцсети
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Найденный живым 10-летний мальчик Анатолий из Амурской области, который накануне потерялся в тайге, рассказал, как его спасла собака. В распоряжении «Известий» в среду, 28 июня, появилось соответствующее видео.

«Собака ко мне сначала в кусты подошла, я вообще сначала подумал: «Волк». Я встал, [понял], собака. Позвал ее к себе. Я лег и она легла», — рассказал ребенок.

Это произошло ночью.

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Пес пришел к ребенку с расположенной неподалеку пасеки и провел с мальчиком всю ночь. Источник «Известий», знакомый с содержанием беседы спасателей и ребенка, 28 июня сообщил, что своим запахом собака отпугнула медведицу с медвежатами. Как выяснилось, их берлога находится в 700 м от места ночевки пропавшего.

После ночевки с собакой Анатолий пошел по лесу в поисках воды и успел отойти от дороги примерно на 5 км.

Спасатели отметили, что изначально участвовавшие в операции по спасению ребенка разделились на две группы и отправились на поиски в двух разных направлениях. Было найдено место, где мальчик разминулся со своим отцом. Спасатель подчеркнул, что «ребенок услышал» крики поисковиков, откликнулся, паники у Анатолия не было.

О пропаже Анатолия во время охоты с отцом и братом в Архарском районе стало известно 27 июня. Родственники пошли осматривать охотничьи угодья, когда отец отвлекся на порвавшийся рюкзак. В этот момент один из детей исчез. Днем поиски усложнялись плохой погодой. Техника и МЧС не смогли проехать в чащу.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова заявила «Известиям», что на следующий день на поиски были направлены вездеход с полицией и МЧС, параплан и вертолет.

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