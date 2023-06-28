Спасатели раскрыли подробности поисков пропавшего в амурской тайге мальчика

Спасатели, которые нашли пропавшего в тайге в Амурской области 10-летнего Анатолия, раскрыли подробности поисков, о чем они рассказали в среду, 28 июня, в беседе с «Известиями».

Изначально участвовавшие в операции по спасению ребенка разделились на две группы и пошли в двух разных направлениях.

«Нашли последнее место, где он потерялся от отца. И пошли вниз: одна группа в одну сторону, другая — в другую. Взяли «расческой», на полтора метрах друг от друга. Отрабатывали оклики. И получается, вышел первый его дядя вниз, побежал быстрее нас. Ребенок услышал, как мы кричали. Он был не запаникованный, отвечал», — поделился спасатель.

Как оказалось, мальчик не испугался того, что оказался один. Он всю ночь спал на земле, с ним все это время была собака. Далее Анатолий пошел по лесу в поисках воды и успел отойти от дороги где-то на 5 км.

О пропаже Анатолия во время охоты с отцом и братом в Архарском районе накануне, 27 июня, сообщил источник «Известий». Втроем они пошли осматривать охотничьи угодья, когда глава семейства отвлекся на порвавшийся рюкзак. В этот момент один из детей исчез.

Как рассказала «Известиям» руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова, на следующий день на поиски был направлен вездеход с полицией и МЧС, параплан и вертолет.

Утром 28 июня воздушное судно засекло в лесном массиве красное пятно, напоминающее по цвету куртку мальчика. Тогда же спасатели нашли Анатолия.