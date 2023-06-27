Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во вторник, 27 июня, приехал в республику.

Белорусский лидер указал на то, что были предоставлены гарантии безопасности, как и обещал президент России Владимир Путин.

«Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Белоруссии», — сказал Лукашенко.

24 июня президент России на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

В ходе своего обращения к россиянам 26 июня российский лидер выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.