Снайперы ЦВО рассказали о лучшей маскировке и сроках решения боевых задач

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрывали действия группы специального назначения в ходе выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта украинских боевиков на краснолиманском направлении. Минобороны показало 27 июня, как они справлялись с поручением командования.

Снайперы работают парами. Получив задачу, снайперская пара выдвигается в район ее выполнения. На месте военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. Дождавшись действия группы, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, обеспечив подход группы. Кроме этого, военнослужащие предотвратили подход подкрепления противника. После выполнения боевой задачи снайперы выдвинулись к точке эвакуации, пояснили в Минобороны.

«Проходим так, чтобы противник не заметил, потому что, помимо наземного наблюдения, противник использует дроны, то есть воздушное наблюдение. По открытым участкам передвигаемся, как правило, бегом, а под деревьями, кронами прячемся, используем, так сказать, складки местности. Причем маскировка на местности более эффективна», — рассказал старший разведчик-снайпер с позывным Каир.

Выполнение задач снайпера требует отличной физической формы, быстрой ориентации на месте в районе выполнения задачи, способности оперативно принимать решения, владеть способами маскировки на различной местности. Кроме того, перед выполнением задачи военнослужащие должны рассчитать количество боеприпасов и необходимого оборудования, так как предсказать точное число дней на выполнение задания невозможно.

«До трех дней бывало, а то и на 10 и на 11 дней уходили, по две недели. Могут сказать, что идешь на два дня, а там попал — и просидел пять дней. Всё зависит от обстановки там, на задаче. Раз мы отправились на два дня, а у противника наступление началось — на неделю прилипли», — поделился старший разведчик-снайпер с позывным Дед.

В конце мая военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как российские снайперы ведут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Военнослужащие рассказали, каково было сражаться с противником, а порой вести открытый бой с врагом.

22 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как группа тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота тренируется на полигоне, чтобы оставаться на высоте боевого мастерства. Военнослужащие рассказали, как это происходит и чем тяжелые снайперы отличаются от остальных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.