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Военкор «Известий» показал работу снайперов по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские снайперы ведут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Их работу 31 мая показал военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«С какого-то момента наш путь стал напоминать хождение по каменным джунглям. Мы не идем по улицам, а плавно перетекаем из здания в здание. То лестница идет вниз, то она идет вверх, то какой-то подземный ход. Это такое путешествие, очень увлекательное», — описал он пути к снайперам.

На месте оказалось, что по позициям противника работали бронетранспортеры, стрелявшие осколочно-фугасными снарядами. В результате огневая позиция оказалась накрыта бетонными плитами. В это время снайперы подготовились к стрельбе по проемам здания.

«Вся линия соприкосновения ожила в один момент. Стрельба слышится со всех сторон, есть и огонь туда, и огонь оттуда. Кажется, что начался очередной штурм очередного здания», — рассказал Григорьев.

Один из бойцов рассказал, как его подразделению однажды пришлось вступить в открытый бой с военнослужащими ВСУ.

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«Было раннее утро, мы заметили перемещение вражеской пехоты. Один противник был поражен точно в голову. Через минут 20 по нам пытался отработать также вражеский стрелок с таким же крупным калибром. Но пока мы в открытую дуэль не вступали. Ищем друг друга еще», — сообщил он.

Ранее в этот день военкор «Известий» Родион Северьянов показал, как российские военные продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в ДНР. На видео запечатлен процесс наводки орудий на местоположение украинских боевиков. Затем по их позициям наносится артиллерийский удар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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