Группа тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) тренируется на полигоне, чтобы оставаться на высоте боевого мастерства. О том, как это происходит и чем тяжелые снайперы отличаются от остальных, рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин в понедельник, 22 мая.

Ярый, командир группы мобильных тяжелых снайперов морской пехоты ТОФ, — один из лучших снайперов российской армии: 117 подтвержденных ликвидированных целей. Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили за убийство Ярого награду в $300 тыс.

С начала спецоперации Ярый был трижды ранен. Недавно после взрыва танкового снаряда его отбросило на 12 м. Но каждый раз военнослужащий быстро возвращается в строй.

«Снайпинг, он тем и отличается, что нельзя достичь потолка никогда, то есть здесь нет предела совершенству. Для меня это работа и ничего более. В нашем деле нельзя замешивать эмоции. Когда ты начинаешь замешивать эмоции, ты, скорее всего, ошибешься и не сможешь выполнить поставленную задачу», — рассказал Ярый.

По его словам, за апрель составом группы было уничтожено до роты ВСУ на угледарском направлении.

«Задачи были поставлены командованием — ввести противника в режим снайперского террора, то есть не давать возможности осуществлять смену постов; уничтожение корректировщиков, наблюдателей, командиров», — пояснил он.

Как объяснил старший стрелок-снайпер с позывным Лемур, от тяжелых снайперов отличаются пехотные, которые прикрывают пехоту на среднюю и малую дистанцию.

«Мы же работаем на отдаленные дистанции, начиная от 1 км. Пуля достигает цели за две секунды. Работает на винтовке Лобаева, 308-й калибр. Хорошая, нравится», — признался он.

По словам Лемура, он переучивался на снайпера, чтобы попасть в группу Ярого. Об этой группе и ее снайперах знают и свои, и противники. На территориях, где работает группа, националисты даже не выглядывают из окопов.

«Потому что мы и днем и ночью настигаем свои цели. Патрулируем сутками, по двое суток, не двигаясь. Бывали иностранные офицеры, но в основном наши цели — БПЛА-шники, операторы-разведчики, диверсионно-разведывательные группы, а когда ребята проходят и штурмуют позиции, мы уже можем прикрывать их и дать им пройти дальше. В первую очередь на моих плечах ответственность за моих ребят, которые пойдут вперед», — сказал Лемур.

О мобильной группе тяжелых снайперов Ярый рассказывал «Известиям» в апреле. Перед группой были поставлены определенные задачи по уничтожению наводчиков, корректировщиков, операторов БПЛА, расчетов ПТУР с дистанции, превышающей стрельбу обычных снайперов, пояснил он.

15 мая корреспондент «Известий» показал, как разведчики и снайперы тактического звена Восточного военного округа действуют в составе подразделений, осуществляя сбор данных и прикрытие сослуживцев.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.